２８日の米国のトランプ大統領と北朝鮮による拉致被害者の家族との面会は調整が難航し、高市首相がトランプ氏に直接働きかける形で実現した。

首相は２８日のトランプ氏との会談後、記者団に対し、トランプ氏に拉致問題への理解と協力を求め、「全面的な支持をもらった」と説明した。日本側はトランプ氏と家族との面会を米側に要請したが、米側からはルビオ国務長官が対応するとの回答が来ていた。トランプ氏は会談での首相の求めに応じ、会談後、首相と共に面会の冒頭に参加した。

面会でトランプ氏は「拉致問題は常に頭にある。全力を尽くす」と語った。ただ、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記に提起するかを記者団から問われると、明言は避けた。第２次政権発足後、正恩氏と会談していないことを念頭に「何もしていない。我々は忙しい」とも述べた。

トランプ氏が家族との面会に慎重だったのは、「意欲を示す米朝首脳会談への影響を考慮したのだろう」（外務省幹部）との見方が出た。北朝鮮は、拉致問題を「解決済み」と主張しているためだ。

２９日から韓国を訪問するトランプ氏は記者団に「彼（正恩氏）が望むなら、ぜひ会いたい」と意欲を示した。会談の可能性があれば韓国滞在を延長する考えも示した。実現するかは不透明だが、日本政府内では「拉致問題で北朝鮮を動かすにはトランプ氏の協力が欠かせない」（高官）と見る向きが多い。