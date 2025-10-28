¡Ö¿·¿Í¤ÏÅÅÏÃ¤Î¼è¤êÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¡ª¡×¤ª¤«¤·¤¤¡£¤Ê¤¼¤«»ä°Ê³°¡¢ÅÅÏÃ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤«¤é¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÅú¤¨¡Ù¤¬
¡ÖÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤Î»Å»ö¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¤Î¤È¤¤ËÅÅÏÃÂÐ±þ¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
»ä°Ê³°¡¢Ã¯¤âÅÅÏÃ¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©
¤³¤Î¿¦¾ìÂÎ¼Á¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢1Ç¯¤Ç¤½¤Î¿¦¾ì¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¿·¿Í¤Î»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë´ðËÜ¶ÈÌ³¤òÊü´þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤¬ÅÅÏÃ¤Î¼è¤êÊý¤òËº¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢Êò¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¥Æ¥ë»ÒÉð
FTN¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡§Yuki Unagi
¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤ÎÊÔ½¸¤È¤·¤ÆÌó10Ç¯³èÌö¡£½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤¿¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬Î¥¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºßÂðweb¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤äÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ÈÂ²´Ø·¸¤Î¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£