新作、また出たのーーーッッ？！【セブン-イレブン】続々登場♡「眼福パフェ」

【セブン-イレブン】の新作スイーツに、またまた気になる商品を発見！「秋をほおばれ！」キャンペーンで登場したのは、秋の味覚を贅沢に使った「眼福パフェ」です。栗とさつま芋をそれぞれメインにしたパフェなので、秋スイーツを味わいたい人にぴったり。そこで今回は、見ても食べても楽しいパフェを紹介します。

プリンの上に贅沢なトッピングがぎっしり

「プリンケーキパフェ 栗三昧」は、プリンの上にマロンクリーム・マロンペースト・マロンケーキを重ね、ホイップで飾り付けた豪華なパフェ。商品名に栗三昧と入っているだけのことはあって、栗づくしのトッピングが特徴です。

シンプルなプリンに栗の風味が映える

ベースになるプリンの素朴な味わいが、マロンを使ったトッピングひとつひとつの風味を引き立ててくれそうです。トッピングのカラメルソースのほろ苦さによって、栗やホイップの甘さもくどさを感じることなく食べられるかも。

見た目も秋らしくて上品な和パフェ

色とりどりのトッピングが華やかな「2種の芋づくしパフェ」。天面を飾るトッピングは、胡麻団子・紫芋餡・芋餡・リンゴシロップ漬けと贅沢にも4種類。秋らしく上品な華やかさで、食べる前からワクワクが止まりません。

ねっとり濃厚だけど後味さっぱり

このパフェの魅力は、4種類の豪華なトッピングの下にも。カップの中は、芋ようかん・みるくムース・紫芋ムースを重ねた3層仕立てです。ねっとり濃厚な芋ようかんと紫芋ムースの間にみるくムースがサンドされているので、2種類のさつま芋の風味となめらかな味わいが楽しめそう。

栗とさつま芋をそれぞれ贅沢に使った【セブン-イレブン】のパフェのビジュアルは、まさに眼福。トッピングの華やかさにも癒されそうです。まだまだ秋の味覚を味わいたい人は、ぜひお近くの店舗で「眼福パフェ」をチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる