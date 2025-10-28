²È¤ò½Ð¤Æ¤â¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë²áµî¡ÄÊªÍýÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÇ¿Æ¤Î¼öÇû¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÖÆÇ¿Æ¡×¡¢¡ÖÆÇ²ÈÂ²¡×¡£¡ÖÆÇ¡×¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Æ¤ä²ÈÂ²¤«¤é¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÔÀä¤Ê¼ÂÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤µ¤è¤Ê¤éÆÇ²ÈÂ²¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÁÄÊì¤Î¼öÇû¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ»ä¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¤æ¤á¤Î/KADOKAWA¡Ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Î¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢4ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤¬¾øÈ¯¡¢Êì¿Æ¤ò¼«»¦¤ÇË´¤¯¤·¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¡£Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÁÄÊì¤Ï½ÅÅÙ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤Ï¡È¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¯ÁÄÊì¤È¡¢À¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÄÉã¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
--Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢ÁÄÉãÊì¤Î²È¤ò½Ð¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë³ëÆ£¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤æ¤á¤Î¡Ë¡§¤º¤Ã¤È¡ÖÁÄÊì¤Î¤³¤È¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤é¤â¤¦¼é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¾¯¤·¤À¤±³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤È¤Î¿·À¸³è¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÈÁÄÉãÊì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
--¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¡Öµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤á¤Î¡§¼Â²È¤ò½Ð¤ëÄ¾Á°¤Ï¡¢¶¯Ç÷À¾ã³²¤Î¾É¾õ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²È¤Î¸ÍÄù¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢³°½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÄù¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼«Á³¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
--ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢²È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¤æ¤á¤Î¤µ¤ó¤¬¡¢»þÀÞ¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢²áµî¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿Ë½¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¶ì¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÇ¿Æ¡¦ÆÇ²ÈÂ²¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤æ¤á¤Î¡§¤Þ¤º¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¿É¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤ËÍê¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¹Í¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß