グラビアアイドルの森脇梨々夏がこのほど、SPA!デジタル写真集「ピュアなだけじゃないボディ」（扶桑社）の発売を記念して誌面カットを公開した。



【写真】匂い立つような妖艶さ漂う表情で見つめられるとドギマギしちゃいます

透明感と色気が同居するピュアな美ボティ。ふと見せる、大人びた表情にドキッ！とするデジタル写真集が完成した。ご尊顔ドアップの表紙から始まり、彼女のピュアさと大人びた部分を捉えた写真を多数収録。



今回公開するカットでは、ランジェリー姿でベッドの上で顔にタオルを巻いて天使過ぎる笑顔を浮かべたり、女性らしい曲線美のバックショットで見る者を魅了してしまう。さらにはパープル柄のレオタード水着姿で、普段とは違う妖艶な表情を見せるなど、さまざまな魅力が詰め込まれている。



森脇梨々夏は、2002年兵庫県生まれ。「ミスマガジン2023」ベスト16に選出され、グラビアアイドルとして活動。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画に出演し“ピュアすぎるアイドル”として話題になり、人気急上昇中。



（よろず～ニュース編集部）