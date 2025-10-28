º´µ×´ÖÂç²ð¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ë´¿À¼¡¡¼Çµï¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¤Ë¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÉÝ¤¤¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤ÈSnow Man¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥í¥¢¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî¤ò¡¢¹ßÃÅ»þ¡¢º´µ×´Ö¤¬¼ê¤òÂß¤·¤Æ¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£¤½¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»ÅÁð¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª²Ö¤¬¤¹¤´¤¤⋯¡ªËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡º£ºî¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦²Æ´õ¤òËÌÀî¡¢²Æ´õ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¼ê¤òÁÈ¤àÂ¿Ëà·Ã¤ò¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢¸÷ÀÐ¸¦¡¢ÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤¬»²²Ã¡£¸÷ÀÐ¤ÏËÜÊÔ¤Î¥È¡¼¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á»£±Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆüº¢¤ÎÀ¸³è¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤¿¤ì¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö½Å¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£·Ê»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤¬¡Öµã¤«¤ì¤ë¤ª¼Çµï¤Î¤È¤¤âÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤±¤é¤±¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢¸÷ÀÐ¤â¡Ö½÷Í¥¤Ï¤³¤ï¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£º´µ×´Ö¤Ï¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¤½¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤ª²Ö¤¬¤¹¤´¤¤⋯¡ªËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡õº´µ×´ÖÂç²ð¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø
¡¡º£ºî¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦²Æ´õ¤òËÌÀî¡¢²Æ´õ¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¼ê¤òÁÈ¤àÂ¿Ëà·Ã¤ò¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤¬¡Öµã¤«¤ì¤ë¤ª¼Çµï¤Î¤È¤¤âÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤±¤é¤±¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢¸÷ÀÐ¤â¡Ö½÷Í¥¤Ï¤³¤ï¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£º´µ×´Ö¤Ï¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¤½¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£