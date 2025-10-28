俳優・東出昌大（３７）の久しぶりのテレビでの姿にネットが仰天した。

東出は２７日放送のＴＢＳ系「町を歩けば人がわかる 有吉 ニッポンの道」（午後１１時５６分）にゲスト出演。ゲストゆかりの地の全ての道をスタッフが歩き尽くし、その素顔に迫る番組だ。

久々の地上波バラエティー登場となる東出は「久しぶりなんですよ、テレビ局」と話し、「映画とかネットフリックスとかは出させていただくけど、大丈夫なんかいと思って」と自虐。ＭＣの有吉弘行も「たしかにね。コンプラ的に」と応じた。

ＶＴＲでは東出の地元であるさいたま市緑区の東浦和を紹介。東出はラーメン店の駐車場で週刊誌に直撃されたエピソードを語り、「さいたま市は本当に（有名人の）層が厚いんですよ。僕の出身小学校に菊川玲さんいたりとか」と菊川と同郷であることを明かすなど地元トークを披露。東浦和の住民１００人が選んだ「さいたま市の誇れる芸能人ランキング」では３票で９位にランクインし、安どの笑顔を見せていた。

現在は山で猟師としても活動し、自給自足に近い生活を送る東出だが、この日は黒のジャケット、パンツを着用したシックな姿。長髪をカットしたビジュアルにネットは「東出くん久しぶり！」「テレビで東出昌大久しぶりに見た！」「久しぶりにＴＶで東出昌大を見た…」「有吉ニッポンの道に東出昌大出てる」「やっぱりめっちゃ好み 背も高いし声も好き」「ビジュ戻してきてる、やっぱりかっこいいな」「今のビジュばかかっこよくてやば」「ビジュアルはいいんだよなぁ」などの感想を上げていた。

私生活では２０１５年に女優の杏と結婚し、双子を含む３児をもうけるも、２０年８月に離婚を発表。２４年８月に年下の元女優・花林さんとの再婚と妊娠を報告。今年２月に花林さんの出産を発表した。俳優としては２３年の主演映画「Ｗｉｎｎｙ」（松本優作監督）を撮影した際、体重を１８キロ増量するなど徹底した役づくりが話題になった。