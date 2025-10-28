【ローソン】かまいたち山内、“これは買い”和×洋スイーツを絶賛「ボリューム感もちょうどいい」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【コンビニスイーツ】かまいたちが2025秋の最新コンビニスイーツを食べてみたら山内が激怒！』という動画をアップ。今回は、コンビニ各社で販売されているさまざまなスイーツを試食し、感想を話す企画を公開してくれました。この中で、山内さんが「これ1位かも」と絶賛した商品をご紹介します♪

【関連】【無印良品】かまいたち山内も「お見事」と絶賛！SNSでバズった人気のお菓子「これは売れるね」

机に並べられた数々の商品の中から、山内さんが「この辺気になるな」と手に取った商品がこちら！

◼︎クロワッサン鯛焼き

果香音 / クロワッサン鯛焼き「北海道十勝つぶあん」

バターの香り高く、甘さは控えめの手作業で27層に折り込まれた生地は、しっとり、もっちり。トースターで温めるとサクサクに！

北海道十勝産小豆を使用したつぶあんを使用。生あんをブレンドすることで舌触りがなめらかに仕上がっているんだそう。

クロワッサン鯛焼きは、果香音の公式オンラインショップのほか、コンビニではローソンで取り扱いがあるそうですよ♪

◼︎生地の美味しさを絶賛

こちらを実食した山内さんは、「これは生地がもう美味い！クロワッサン生地部分が」「あずきに辿り着くまでにもう美味い」と生地の美味しさを絶賛。

さらに食べ進めた山内さんは、「あずき辿り着きました。美味い。これは美味いわ」「これ買うね」「生地が美味いし、ぺたっとしててボリューム感もちょうどいい。これ1位かも」と、今回食べたコンビニスイーツの中でも特にお気に入りの様子でした！

■動画もチェック

動画では他にも、お2人がさまざまなコンビニスイーツを試食して感想を話す様子を公開。ぜひ、チェックしてみてくださいね。