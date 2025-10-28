¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡×¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¸«¤»¤¿¡ÈºÇ¸å¤Îµ±¤¡É¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´¶Ã²¡Ö¤â¤·¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡×
·àÅª¾¡Íø¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â¶½Ê³¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡±äÄ¹18²ó¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬6-5¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò¹ß¤·¡¢»àÆ®¤òÀ©¤¹¤ë·Á¤ÇÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£Î¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢19¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12²óÉ½¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2¹æ¡õ3¹æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡5-5¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢±äÄ¹Àï¤Ç¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7ÈÖ¼ê¤Î¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬¤Ä¤«¤Þ¤êÆó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ë¡£¤³¤ì¤¬º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥ë¡¼¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·8µå¤òÅê¤¸¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éºÇ¸å¤ÏÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤µ¤»¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Ê¡¼3¿Í¤¬ÎÝ¤òËä¤á¤¿¾ìÌÌ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸«»ö¤Ë¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º3ÀïÌÜ¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢·×5¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë37ºÐ¤Ï¤½¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á±äÄ¹Àï¤ÎÅÚÃÅ¾ì¤Çµ¤Ç÷¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï°ìµ¤¤ËÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´Ñ½°¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÍº»Ñ¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØCLUTCHPOINTS¡Ù¤Ç¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¸«»ö¤Ë¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤«¤·¤³¤ÎÂè3Àï¤Ç¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¸«»ö¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤Èµß±ç¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÅÐÈÄ¤¬¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¡Ø±äÄ¹Àï¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÅÐÈÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀáÌÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÍðÄ´¤Ö¤ê¤ä¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¤Ç¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬4ÅÀÂæ¸åÈ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂè3Àï¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÂçÉñÂæ¤ÇºÆ¤Óµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤³¤ì¤¬¡¢Èà¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Îò»ËÅª¤ÊÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤³¤ÎÀè¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤ÎÅêµå¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
