¡ÚÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Û¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÉÌÌ²ñ¤äÅÐÃÅ¤â¡Ä°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡×¤È¤Î´Ø·¸¶¯Ä´
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¡Ö²«¶â»þÂå¡×¤òºî¤í¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ·³¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Ç¤Î±éÀâ¤Ë¤â¹â»Ô¼óÁê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5²ó¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡×¸ý¤Ë¡Ä¡¡¹â»Ô¼óÁê¡È3¤Ä¤ÎºîÀï¡É
½éÂÐÌÌ¤Î2¿Í¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËË«¤á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¤¹¡×
¸áÁ°Ãæ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖºä·ÞÉÐ´Û¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î´é¹ç¤ï¤»¡£¹â»Ô¼óÁê¼«¤é¡¢½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤è¤¦¤³¤½¡£ÆüËÜ¤Ø¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¾¡¼¡Ä¡×
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¡Ä¡×
ÁáÂ®¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿2¿Í¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤È¤Æ¤â¶¯¤¤°®¼ê¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï2²ó¡¢¸ª¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¸Ä¿ÍÅª¤ÊÃç¤ò¿¼¤á¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉô²°¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¡Ý0¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²¿ÅÙ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ä¡×
¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤«¤é¤è¤¯¡Ä¡×
28Æü¤Î1Æü¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5²ó¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡×¤ÎÌ¾¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¤³¤ì¤Ï°ÂÇÜ¾¼·ÃÉ×¿Í¤«¤é¡£¥·¥ó¥¾¡¼¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¼êÅÁ¤¦¡×
¤½¤Î¸å¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¹ç°Õ¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµ¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¡£
¾¯¤·Áá¤á¤Î¥é¥ó¥Á¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤é¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÌÌ²ñ¡£Åö½é¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÌÌ²ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë
¡ÖÂçÅýÎÎ¤â»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¯ÃåÀÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤è¤¦¤È»×¤¦¡×
¢£¸á¸å¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¡¶õÊì¤Ç¤Î±éÀâ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬
¸á¸å¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Çò¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£ÂçÅýÎÎÀìÍÑ¥Ø¥ê¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ï¥ó¡×¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ø¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅÐ¾ì¡£¸áÁ°Ãæ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Ç»¤¤¿§¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÁê¾è¤ê¤Ï°ÂÇÜ¸µ¼óÁê°ÊÍè¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¡£40Ê¬¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤Ç2¿Í¤Ï²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ø¥ê¤Ï¡¢²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤ËÄäÇñÃæ¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡×¤ËÃåÎ¦¡£2¿Í¤Ï¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¹ß¤êÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Èà½÷¤ÏºÇ¹â¤Î¼óÁê¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ°¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£1¿Í¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤Î½÷À¡×
¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÅ¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡×
¹â»Ô¼óÁê
¡Öº£¤³¤³¤ËºÆ¤Ó¡¢ÆüÊÆ¤ÎºÇ¹â»Ø´ø´±¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÆ±ÌÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥»¥ó¥¥å¡¼¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤ÏÄ¹¤¯ÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤²áÄø¤ò³Ú¤·¤à¤À¤í¤¦¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¤¿¤À³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤ä¤ê¼ê¤À¡×