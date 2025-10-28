双子を出産した中川翔子が２６日、ＹｏｕＴｕｂｅで自身の不妊治療を赤裸々に明かした。

子どもが欲しいとずっと思っていたという中川は３０代前半で卵子凍結を考え、クリニックにいくも「５、６０万円」という価格に驚き、さらに注射、薬、通院の負担もあり一度やめてしまったという。

だがやはり子どもは「ずっと欲しい」という気持ちが変わらなかったことから「せめて気持ちの保険としてもう１回カウンセリングに行こう」と決め、チャレンジ。注射、薬、通院など「本当に大変でした」という中でようやく卵子採取となったが「２０個取れるようにやってみたら１個しか取れなかった」というまさかの事態に。医師からは１個では、解凍したときにダメになってしまう可能性もあるためもう一回やりましょう、と言われ「ガーン。こんなに大変なのをもう１回？と心が折れた」と、１個だけ卵子凍結し、「１回やめよう」と決断した。

そして「奇跡的に３７歳の終わりぐらいに結婚が決まった」ため、卵子凍結の難しさを体験していることから、すぐに受精卵凍結に挑戦することに。「６個凍結」でき、初めて卵子を戻した後に、病院で「妊娠しています」と告げられたという。

だが医師からは「まだそんなに喜ばないでください。これからですから」と言われたにも関わらず、あまりの嬉しさに友人たちにも妊娠を伝えてしまう。だが、結果、稽留流産。「すごい泣いた。ダメだったと報告するのもショックで。甘かった」「親とか旦那さんだけにしておけばよかった」と、相当なダメージを受けてしまう。

２回目の挑戦でもやはり流産。その時に働きながらの不妊治療の難しさを痛感したという。

「２回ダメだと受精卵を２個入れられる」ことから、３回目は受精卵を二つ戻したといい、医師からは「１個胎膿確認できました」と言われ、「１個ダメだったんだな」と思っていたところ、その時に卵子凍結をしていた病院から「卵の期限がきているがどうするか」との連絡が入り、病院にいき、エコーを取ったときに双子であることが判明したという。

不妊クリニックで１個しか育っていないと言われてるが…というも「双子ですよ」と言われ「ええ！」とびっくり。「２回ダメだった分、意味を持ってくれているような、そこで気持ちが助けられた」と勇気がわいてきたという。

医師からは「双子は安定期がない」といわれ、途中「２人目は部屋が小さすぎて多分ダメと言われて。怖かったです」と日々、双子の様子を気遣いながらの生活。それでも無事に９月３０日に双子の男児を出産した。

今回、赤裸々に公表したのは「デリケートな話題だが、不妊治療をすること、体外受精することも恥ずかしい事でも悪い事でもなんでもない」といい「高齢だから不妊治療している、双子は体外受精だからとネガティブに捉える人がいるけど、科学の進歩で助けてもらえて今がある。恥ずかしい事でもやましいことでもない」と断言していた。