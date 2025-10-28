¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®£±°Ì¤Î£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¡¡Ã´Åö¤ÎÀÄÌÚ¹â¹¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á
¡¡µð¿Í¤Ë°éÀ®£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£Â£Ã¿ÀÆàÀî¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¤¬£²£¸Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¿¥ÅÄ½ßºÈ¥¢¥Þ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¡¢ÌÚÂ¼Î¶¼£¥¹¥«¥¦¥È¡¢ÀÄÌÚ¹â¹¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£Â£Ã¿ÀÆàÀî¤«¤é½é¤Î£Î£Ð£ÂÆþ¤ê¡£¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤¤¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£ºÇÂç¸Â¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤ÎÀÄÌÚ¹â¹¥¹¥«¥¦¥È¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò£¶ÉÃ¤ÇÁö¤ë½ÓÂ¤ä£¶£µ¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë°®ÎÏ¤Ê¤É¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¡£¡ÖÂ¤¬Â®¤¤Áª¼ê¤ä¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤¤¤¤Êý¤Ë¹Ô¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Î¾ì¹ç¤ÏÂ¤âÂ®¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£±¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ïº¸¤Ç£´£°¡Ê¥¥í¡Ë¸åÈ¾¤òÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â²óÅ¾¿ô¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Éð´ï¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àµå¼ï¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÅêµå¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£