ºå¿À¡¡¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯£µ£·¼ººö¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¡¡¡ÈÊ»»¦¡É¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤à¡¡¹Ã»Ò±à¤ËÂç´¿À¼
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬·ø¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤À¡£
¡¡£±¡Ý£±¤Î¸Þ²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦ËÒ¸¶Âç¤¬±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡£Â³¤¯³¤Ìî¤Ï¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï°ìÎÝ¡¦Âç»³¤ÎÀµÌÌ¤Ø¤Î¥´¥í¡£Âç»³¤ÏÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»°ÎÝ¡¦º´Æ£µ±¤ØÁ÷µå¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎËÒ¸¶Âç¤ò¶´¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤«¤é¥È¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾®È¨¤¬ÌÔÁ³¤ÈÁö¼Ô¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤ÞÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¡¢ÆóÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Î³¤Ìî¤â¥¢¥¦¥È¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¤Î£µ£·¼ººö¡£Âç°ìÈÖ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£