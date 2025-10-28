¸æÖÖ»³¡¢¹ñÄê¸ø±à¤Ë»ØÄê¤Ø¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¤â¡¢´Ä¶¾Ê
¡¡´Ä¶¾Ê¤Ï28Æü¡¢2014Ç¯¤ÎÊ®²Ð¤ÇÂ¿¿ô¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¸æÖÖ»³¡ÊÄ¹Ìî¡¢´ôÉì¸©¡¢3067¥á¡¼¥È¥ë¡Ë°ìÂÓ¤ò¡¢¹ñÄê¸ø±à¤Ë»ØÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£11·î26Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¡Ê°Õ¸«¸øÊç¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£Ãæ±û´Ä¶¿³µÄ²ñ¤ÎÅú¿½¤ò·Ð¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£21Ç¯3·î¤Î¸ü´ßÌ¸Â¿ÉÛº«ÉÛ¿¹¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ØÄêÌÌÀÑ¤Ï2Ëü8406¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£²áµî¤ÎÊ®²Ð¤Ë¤è¤ëÍÏ´äÎ®¤ÎÃæ¤Ë·ÌÃ«¤äÈþ¤·¤¤Âì¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÃÏ·Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢1984Ç¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÂçÊø²õ¤ÎÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³³Ù¿®¶Ä¤ÎÂÐ¾Ý¤ä¡¢¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µÇ°Êª¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÄê¸ø±à¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤Ë½à¤¸¤ë·Ê¾¡ÃÏ¡£