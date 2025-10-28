¥Õ¥ê¥Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¡¡¡Ö¡Èµ¶Êª¡É¤ò¹ØÆþ¡×¤Ïºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡©¡¡ºÇÀèÃ¼µ¡´ï¤¬Ë½¤¯´ÕÄêºÇÁ°Àþ¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿
¡Ö¥Õ¥ê¥Þ´ØÏ¢¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¡×¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï8644·ï¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó9.4ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤òÄÌ¤¹¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡Ûµ¶Êª¤ÈËÜÊª¤Î°ã¤¤
¹ªÌ¯¤Ê¥Ë¥»¥â¥Î¤¬Áý¤¨¤ëº£¡¢¥Ë¥»¥â¥Î¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡ª´ÕÄê¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×ºÇÀèÃ¼¤Îµ¡´ï¤Ç¡Èµ¶Êª´ÕÄê¡É
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×´ÕÄêÉôÌç ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¿¿´æ´ÕÄêµ¡´ï¤Ë¤Ï¡¢¢§ÆâÉô¹½Â¤¤Þ¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤ÊXÀþÆ©²áÁõÃÖ¡¢¢§ÁÇºà¤Ê¤ÉÈùºÙ¤Ê°ã¤¤¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¢¢§°õºþÅÉÎÁ¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ëÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖARC'TERYX¡×¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡£
ËÜÊª¤Èµ¶Êª¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿2ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ê¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡ËËÜÊª¤ÎÊý¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬ËÜÊª¤Ê¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤Î2ÅÀ¤òÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÊª¤Ï¥í¥´¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¶Êª¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡ÊË¹»ÒÁ´ÂÎ¤¬¡ËÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
ËÜÊª¤Èµ¶Êª¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤äÅÉÎÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾È¼Í·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥×¥í¤Ç¤â¡¢ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
µ¶Â¤ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Ç¯¡¹¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æù´ã¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«È½ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬É¬¤º¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼µ¡´ï¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÊÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Ç¯¡¹¤¢¤¬¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½é´üÅê»ñ¤ä¥³¥¹¥È¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢È½ÊÌ¤¬100%¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ïº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ËèÇ¯¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
ËèÇ¯ËèÇ¯¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Èµ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤À¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦È½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´ÕÄêÊýË¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÂÐºö¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢Ç¯¡¹¥¤¥¿¥Á¤´¤Ã¤³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÅÉÎÁ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
µ¶Êª¶È¼Ô¤Ï¡¢Àµµ¬ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Çºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯Æ±¤¸ÅÉÎÁ¤äÁÇºà¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÇä¤í¤¦¡×¤È¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Ëµ¶Êª¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥À¥ó¥¯¡×¿ÀµÁ»ì¤µ¤ó¡§
µ¶Â¤ÉÊ¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿½ÐÉÊ¼Ô¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç´ÕÄê¤ò¤·¤Æ¡Öµ¶Â¤ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤âÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î´ÕÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹¤¬¤ë
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î´ÕÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¡ÊÌó100¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤¬ÀßÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß´ÕÄê²ÄÇ½¤Ç¡¢´ÕÄêÎÁ¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤ÎÉéÃ´¡Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼1900±ß¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ÚÅ·¥é¥¯¥Þ¡×¡Ê400¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½ÐÉÊ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¼«Æ°¤Ç´ÕÄêÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÕÄêÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡Ê³ÚÅ·¥é¥¯¥ÞÉéÃ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¶Êª¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¡Ö³ÚÅ·¥é¥¯¥Þ¡×¤È¤â¤Ë¡¢¼è°ú¤Ï¼«Æ°¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÃåÊ§¤¤¤Ç½ÐÉÊ¼Ô¤ØÊÖÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¾¦ÉÊÂå¤È´ÕÄêÎÁ¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢µ¶Êª¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡©
¤â¤·µ¶Êª¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÎÅªºâ»º¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥¿¡¼Áî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¦ÉÚÂð·ÃÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¶Êª¤ò¸Ä¿Í¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦É¸¸¢¤Î¿¯³²¤ËÅö¤¿¤é¤º¡¢ºá¤Ë¤âÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢µ¶Êª¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¦É¸Ë¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ê¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤â¤·¤¯¤Ï1000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¡Ë¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¶Êª¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âå¶â¤Ï¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼è°úÀ®Î©¸å¤Ï¤Û¤Ü¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë²Á³Ê¤äÈÎÇä¸µ¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤ä»ö¶È¼ÔÂ¦¤ÎÂÐ±þ¡¦ÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó¡§
µ¶Êª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅ¦È¯¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À±¹À¤µ¤ó
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡Åç¸©½Ð¿È À¯¼£µ¼ÔÎò30Ç¯
