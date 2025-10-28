市川 栞 キャスター：

北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。

北國新聞・野口 強 論説委員：

高市政権、スタートからエンジン全開の雰囲気です。首相は何より重要な課題に物価高対策を挙げましたが、中でも、自動車のガソリンにかかる税金を軽くできるかどうか、国民の関心が集まっています。

市川：

公共交通が整っている大都市エリアと違って、石川をはじめ地方では、車は移動の必需品ですから家計に直結しますよね。





野口さん：特に能登では、復興に勢いをつけるためにも、税の負担を軽くして、物流を活性化させたいところですね。そこで、きょうのテーマは、こちら。

野口さん：

「ガソリン暫定税率 政権運営の試金石」。ガソリン価格は10月20日の段階で、レギュラー1リットルあたりの石川県内の小売価格が174円70銭。4月7日段階で過去最高の189円30銭だったのと比べれば下がりましたが、2020年に130円台だったのと比べれば格段に高く、私などは1リットル100円以下の時代を覚えていますから、隔世の感があります。

野口さん：

市川さんは、マイカー通勤と聞きましたが、燃費を節約する上で、何か工夫していることってありますか。



市川：

アイドリングストップとか、安くなった時を見逃さずに給油するとか…



野口さん：

価格高騰の要因は、不安定な中東情勢を受けた原油価格の高騰にあるんですが、政府は小刻みに補助金を出して、小売価格の上昇を抑えてきました。石川県でもバスやタクシー、運転代行業者に、1台当たり3万円～15万円の支援金を出して、燃費の補助に充ててもらってます。

野口さん：

こうした単発の補助だけでなく、安定的に価格を抑える方法として、暫定税率を撤廃する考え方がクローズアップされたんです。



市川：

ガソリンの価格には、ガソリン本体の価格や消費税などの他、1リットル当たり53.8円のガソリン税も組み込まれていますよね。

野口さん：

この中には、暫定税率で割り出した25.1円が含まれています。この25.1円分を徴収しないようにするということです。



では、1つ目の、目からウロコです。「一時的…のはずが50年続く”負担”」

野口さん：

もともと暫定税率は、1974年にオイルショックによる財政悪化を理由に、一時的に税率を引き上げて、道路整備に充てる目的で導入され、その後、50年以上、継続されてきました。

野口さん：

この間、何度も廃止の議論があったんですが、道路財源の確保などを理由に先送りされてきました。今の国会では、与野党伯仲の中で、いよいよそこにメスが入ります。年内にすぐ撤廃か、激変を避けて少しずつ負担を軽くしていくか、11月中にも調整が進むとみられます。

野口さん：

1リットル25円の暫定税率分がなくなると、平均的な家庭では、年間7000円から1万円弱の負担軽減になるといわれています。



市川：

通勤や買い物で遠出しなければならない地方では、車への依存度が高く、撤廃でより大きな恩恵を受けますよね。

野口さん：

石川県内でも、軽トラで買い物に行く高齢者を見かけますが、年金生活者も大助かりだと思います。ただ、暫定税率が廃止されると、国と地方を合わせて年間最大1.5兆円の税収の減少が予想されます。

野口さん：

石川県では56億円減ると見込まれ、不足分をどう補うのか、企業の税負担を軽くする特別措置を見直せばどうか、という声もありますが、そのしわ寄せがブーメランのように国民に返ってくるようなことにしてほしくないですね。



では、2つ目の、目からウロコです。「人とモノを能登へ 復興の駆動力全開」。

野口さん：

暫定税率の廃止は、被災地にとっても追い風です。能登は復興に必要な物資を運ぶにも、ボランティアなどの人を運ぶにも、距離のハンディがあるだけに、ガソリンの高騰は、よそ以上に重荷になります。



市川：

石川県内で、1リットル189円の最高値となった今年4月、珠洲市では、さらに高い196円を記録しましたよね。

野口さん：

物資の乏しい被災地の状況を反映して、生活再建に苦しむ人たちの財布を直撃しました。軽減税率の撤廃は物流の活性化を促し、能登へ人とモノを届ける力になります。

野口さん：

高市首相は就任早々、復興は「まだまだ道半ばで、政府一丸で取り組む」と述べています。自らの内閣を「決断と前進の内閣」といいましたが、ガソリン価格の安定という、分かりやすい形で国民に成果を示してほしいですね。



市川：

ありがとうございました。野口さんの目からウロコでした。