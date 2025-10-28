¡Öfill in¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öfill in¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öfill¡×¤Ë¤Ï¡ÖËþ¤¿¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖËä¤á¤ë¡¢µÆþ¤¹¤ë¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤»¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öfill in¡×¤Ï¡¢¡ÖËä¤á¤ë¡¢µÆþ¤¹¤ë¡¢¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤»¤ë¡×¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ê¸Ì®¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¡ÖPlease fill in this form.¡×
¡Ê¤³¤ÎÍÑ»æ¤ËµÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô