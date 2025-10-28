ËÅç¤«¤é´Ä¶¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶âÁÏÎ©25¼þÇ¯¡¡11·î¤Ë²¬»³¤ÇµÇ°¼°Åµ
¡¡1990Ç¯Âå¡¢¹áÀî¸©¤ÎËÅç¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊªÉÔË¡Åê´þ»ö·ï¡ÖËÅç»ö·ï¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2000Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¤¿¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶â¡×¤¬¡¢ÁÏÎ©25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ¥ª¥êー¥Ö´ð¶â¤Ï2000Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¼«Á³ºÆÀ¸³èÆ°¤ä´Ä¶¶µ°é¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÅç¡¦ËÅç¤«¤é¹Í¤¨¤ë´Ä¶¶µ°é¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÅç»ö·ï¤Î¶µ·±¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¡¢´ë¶È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î´Ä¶¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÅç»ö·ïÊÛ¸îÃÄ¤ÇÉûÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÂçÀî¿¿Ïº¤µ¤ó¤Î¹Ö±é¤ä´ë¶È¤È¶µ°éµ¡´Ø¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë´Ä¶¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼°Åµ¤Ï²¬»³»Ô¤Î²¬»³¹ñºÝ¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー8³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Ç11·î8Æü(ÅÚ)¤Î¸á¸å2»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î3Æü¤Þ¤Ç¤ËÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£