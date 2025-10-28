女優の芳根京子（28）と俳優の本田響矢（26）が28日、都内で行われた、日本から海外に発信する魅力あるテレビ作品を選ぶ「東京ドラマアウォード2025」の授賞式に出席した。

2人が夫婦役を演じた「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）が連続ドラマ部門の優秀賞を受賞。プロデューサらと登壇した主演の芳根は「このチームはタイトルのように、波うららかに穏やかで温かくて愛のつまった大好きなチームです」と笑顔を弾けさせた。

同ドラマは昭和初期を舞台に、お見合いで交際0日婚をした帝国海軍中尉・江端瀧昌（本田）と妻・なつ美（芳根）の夫婦生活を描くラブコメ。恋愛に不器用ながら徐々に距離を縮めていく2人のうぶな姿が視聴者の心をつかんでいた。芳根は「私たちが演じた夫婦にとって、“ありがとう”“ただいま”“おやすみなさい”のような、日常の言葉が宝物でした」と振り返り、「そんな日常の言葉を大切にしようとこの作品を通して改めて感じることができました」と語った。

「日々の幸せを大切にしながらこの作品に恩返しができるように精進していきたいと思います」と意気込むと、本田に「本田君、問題ありますか？」と問いかけた。本田は一瞬戸惑いながらも「はい、問題ありません」と返答。瀧昌は何が起きても妻に「問題ありません」と口にするのがお決まりで、放送中に大きな話題となっていた。そのフレーズがこの日も飛び出し、壇上は温かい雰囲気に包まれた。