½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÅì¤ÎÂç»È´Û¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ð¥¶¡¼¤Ç½ÐÅ¸¼Ô¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¸á¸å¤Î±àÍ·²ñ½ÐÀÊ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¥¶¡¼¡×¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ð¥¶¡¼¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÅì¤Î25¤«¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤äNGO¤¬»²²Ã¤·¡¢Ì±·ÝÉÊ¤äÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ý±×¤Ï»²²Ã¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç½ÐÅ¸¼Ô¤È±Ñ¸ì¤Ç¸òÎ®¤·¡¢¡Ö¿§¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÎÉþ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉÛ¤ä¡¢»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤Ð¤óÍÑ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ð¥¶¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£