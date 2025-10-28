¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ØÀÇ¹ç°Õ¤ÏÆüËÜ¤ÈEU¡×ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤È³°Ì³¾Ê¤Ç²ñÃÌ
ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼ ³°Ì³Âç¿Ã
¡Ö»ä¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎÄ´À°¤ÎÁ´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ®Ä¹´±¤È¤È¤â¤Ë¹ç°Õ¤Î¼Â»Ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÌÐÌÚÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤È³°Ì³¾Ê¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢´ØÀÇ¹ç°Õ¤Î¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯Ä¹´±¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬³Æ¹ñ¤È¹Ô¤Ã¤¿´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏEU¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤È¤Î¹ç°Õ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
