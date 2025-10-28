女子プロレスのスターダムは27日、後楽園ホールで「STARDOM NIGHTER2025 in KORAKUEN Oct」が行われた。ゴッデス・オブ・スターダム選手権は王者組の琉悪夏、刀羅ナツコ組と挑戦者組の青木いつ希、山下りな組が対戦。王者組の刀羅が20分26秒、スワントーンボムからの片エビ固めで青木を破り、2度目の防衛に成功した。

試合後にベルトを守りマイクを持った刀羅は「スターダムにはいろんなタッグがいる。でも、こんなに面白いと思ったのは、お前らが初めてだよ。私、優しいから一言、言わせてあげる」と健闘を称えて青木にマイクを投げた。

グロッキー状態で倒れる青木は「そのベルト戦ってみてわかったけど、うちら似合うと思うから。今日凄いムカつくけど楽しかったから、また挑戦してやってもいいぜ」と負けたのに上から目線で再挑戦をアピール。山下も「楽しかったことは間違いない。そのベルト何度だって挑戦してやる。ベルトがなくたってお前らとは何度でも対戦してやる。いつかいつ希の敵は取ってやる」とこちらも王者組へのリベンジを誓う。

王者組の刀羅は「今日、青木いつ希、山下りなを倒したということは、正直もうスターダムにはうちらを超えるタッグチームはいないと思ってる」と笑う。11月7日の後楽園大会で開幕するタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」に向け「タッグリーグは当たり前にうちらBMI2000が優勝する。いいかお前ら、その日まで震えて眠れ」と優勝を誓い、不敵な顔で控室に消えた。