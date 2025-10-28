¹â»Ô¡ß¥È¥é¥ó¥×½é¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ä½ª»Ï¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¡¡ÂçÅýÎÎ¤¬ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤È¤âµÞ¤¤çÌÌ²ñ¡Ö²æ¡¹¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×
28Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤ÎÅìµþ¡¦¸µÀÖºä¤Ë¤¢¤ë·ÞÉÐ´Û¡£
¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Î¹â»Ô¼óÁê¡£
¤½¤³¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¡£
¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿2¿Í¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤°®¼ê¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë±ÉÍÀÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸áÁ°10»þÁ°¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤½¤ÎËÁÆ¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤Æ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉô²°¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»î¹ç¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñÃÌ¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤¯¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤è¤ê¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
°ÂÇÜ»á¤â¤¤Ã¤È¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤·¤Æ½Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤³¤Î´Ø·¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤âÃÎ¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²æ¡¹¤ÏºÇ¶¯¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤À¡£
²ñÃÌ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Ø¤Î·è°Õ¤òÅÁ¤¨¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤âµá¤á¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÄäÀï¤ËÀ®¸ù¤·¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¸å¡¢Î¾¼óÇ¾¤ÏÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¹ç°Õ¤È½ÅÍ×¹ÛÊªÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¡£
½ðÌ¾¼°¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãë¿©¤ò½ª¤¨¤¿¸áÁ°11»þ45Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤é¤ÈÌÌ²ñ¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ï°ÊÁ°¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤â¤¦²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤º¤Ã¤È¤´²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¡£
13ºÐ¤ÇÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤Ï89ºÐ¡£
¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÄï¡¦ÂóÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²²ñ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
ÍËÜ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÌÀ¹°¤µ¤ó¤Ï2·î¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¡¢28Æü¤Ï»Ð¤ÎËÌÃ«¾»»Ò¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð²½¤ÇÂåÂØ¤ï¤ê¤¬¿Ê¤à²ÈÂ²²ñ¡£
28Æü¤ÎÌÌ²ñÁê¼ê¤ÏÅö½é¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬µÞ¤¤ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¡¦²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¡§
ÌÌ²ñ¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê¤Îå«¤¬¤Ï¤«¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¡¦²£ÅÄÂóÌéÂåÉ½¡§
ÌäÂê²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ä´¶¾ð¤¬¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌäÂê²ò·è¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å3»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±¤¸¥Ø¥ê¤Ç¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì»Ô¤ËÅþÃå¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³ÁÏÀß¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ç¡¢±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÊÂ¤ó¤À¹â»Ô»á¤â±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
²¿¤è¤ê¤âÆüÌë¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¡¦°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«±ÒÂâ°÷¡¦ºßÆüÊÆ·³¤Î·³¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤È´¶¼Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£