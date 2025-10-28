¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬ÌÌ²ñ¡¡¡ÖÏÂ¡¦PEACE¡×ºîÉÊÂ£Äè¡Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤¬¼Ì¿¿¸ø³«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤¬2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Ç¤Î±éÀâ¤ò½ª¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎºÊ¡¦¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏÂ¡¦PEACE¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¼·Ã¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁªµóÄ¾¸å¤Î2024Ç¯12·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼«Âð¤È¤Ê¤ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥Þ¡¼¥ë¥¢¥é¡¼¥´¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Æ°ÊÍè¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£