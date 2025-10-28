俳優の飯島直子（57）がInstagramに投稿したプライベートショットに、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“熟女会”の様子（複数カット）

これまでも、「まずそう。現実もまずかったです。そんなにまずくなる要素てきなモノは入ってませんが」と失敗してしまった手料理や、「美人姉妹ですね！」「お姉さんもべっぴんさん」と反響が寄せられた姉妹ショットなど、プライベートの様子をInstagramで披露していた飯島。

「熟女会を開催しました」プライベートショットに反響

27日は、「おとといはひさしぶりの女子会。あ、まちがえた、熟女会を開催しました。大人の集まりなので、とりあえず世界情勢の話しからしようとなりましたが1分ほどで終了。近況報告に花が咲き、美味しいごはんに美味しいお酒を堪能し、楽しい時間を過ごせました。友人たちとの時間は大切ですね」と、親交のあるタレントの網浜直子らと食事を楽しんでいる写真などを披露。

この投稿には「直ちゃん色っぽい〜！」「優雅でステキですね！」「大人女子会！憧れる〜」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）