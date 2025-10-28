【SHEGLAM】新作マスカラで叶える理想のまつげ♡ボリュームもツヤも自由自在

世界150以上の国と地域で愛されるグローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、待望の新作『Lashlighter Mega Boost Mascara』が登場。ひと塗りでボリュームを与えながら、重ねてもダマになりにくいなめらかなテクスチャーが特徴です。さらに、美容成分がまつげに潤いをプラスし、メイクしながらケアも叶う優秀アイテム。人気のLashlighter Mascaraシリーズに新たな魅力が加わりました♡

SHEGLAMマスカラシリーズの最新作「Mega Boost Mascara」

2025年10月上旬に発売された『Lashlighter Mega Boost Mascara』（税込977円）は、ひと塗りで華やかなボリュームを与えつつ、軽やかでなめらかなマスカラ液がまつげ1本1本をしっかりコーティング。

下まつげまでキャッチできる繊細ブラシで、セパレート感と立体感を両立します。

さらに、美容成分が配合されており、日常使いでもまつげにうるおいをチャージ。重ねてもヨレにくく、長時間美しい仕上がりをキープします。

購入はSHEGLAM公式サイトから。

進化するマスカラシリーズ♡ 新作2アイテムも登場！

人気のLashlighter Mascaraシリーズには、仕上がり別に選べる全5種類がラインナップ。2025年9月には2つの新作が追加されました。

『Lashlighter Infinite Tubing Mascara』（税込977円）は、ナチュラルで繊細な束感まつげを叶えるフィルムタイプ。洗練された印象のロングまつげに仕上がります。

『Lashlighter Iron Curl Mascara』（税込977円）は、細かなブラシで根元からしっかりカールアップし、インパクトのある美しいまつげを長時間キープします。

どちらもSHEGLAM公式サイトにて販売中です。

SHEGLAMマスカラで、自分らしいまつげを楽しんで♪

ボリューム・ロング・カール・セパレート・ケア。すべての理想が叶うSHEGLAMのLashlighter Mascaraシリーズは、あなたのまつげ悩みに寄り添う心強い味方です。

新作『Mega Boost Mascara』と合わせて、自分らしい魅力を引き出す1本を見つけてみてください。毎日のメイクが、もっと自由で楽しくなるはずです♪