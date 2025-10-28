¡Ö¤¦¤½¡ª¤³¤ó¤Ê³¹Ãæ¤Ç¡×¶ä¹ÔÃó¼Ö¾ì¤Ë»Ò¥°¥Þ¿¯Æþ¡Ä´ä¼êÂç³Ø¹½Æâ¤Ç¤âÌÜ·â¡Ö¿È¤Î´í¸±´¶¤¸¤ë¡×¡¡½©ÅÄ¸©ÃÎ»ö¤Ï¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ
»Ò¥°¥Þ¤¬¶ä¹Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½ÐË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤äÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤â¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢28Æü¡¢½©ÅÄ¸©ÃÎ»ö¤¬¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¼ê¡¦À¹²¬»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬Âª¤¨¤¿¹õ¤¤±Æ¡£
»ÔÌò½ê¤â¤¢¤ë´±Ä£³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¥°¥Þ¡£
¶ä¹Ô¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ø¤È¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°7»þÁ°¡¢»Ò¥°¥Þ¤¬Æ¨¤²¹þ¤ó¤À¶ä¹Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËËÉ¸î½â¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
3»þ´Ö°Ê¾å¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢¿á¤Ìð¤ÇËã¿ì¤òÂÇ¤¿¤ìÊá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó2kmÎ¥¤ì¤¿Âç³Ø¤Ë¤â¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°11»þ55Ê¬¤´¤í¡¢´ä¼êÂç³Ø¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç³ØÀ¸¤¬ÂÎÄ¹Ìó1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤òÈ¯¸«¡£
Âç³Ø¤Ï¸á¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÖµÁ¤òÁ´¤ÆµÙ¹Ö¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹Åç»Ô¤Ç¤Ï°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¥¯¥Þ¡£
±Â¤È¤Ê¤ë¿©¤ÙÊª¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ä®Æâ²ñ²ñÄ¹¡§
¤½¤³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¤Í¡£
¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½»Âð¤È10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
ºÒ³²¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ÞÈï³²¡£
28Æü¡¢¼«±Ò´±½Ð¿È¤Ç½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¤Ï¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤ËÈ¼¤¦³èÆ°»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¼«±ÒÂâÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«±ÒÂâ½Ð¿È ½©ÅÄ¸©¡¦ÎëÌÚ·òÂÀÃÎ»ö¡§
ËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡§
½©ÅÄ¸©¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¡¢ÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°Ãæ¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£