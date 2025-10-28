テレビ朝日系『グッド！モーニング』でお天気キャスターを務める今井春花さんのFLASHデジタル写真集「今井春花 夏色のおもいで」がリリースされました。



写真集の中で、今井さんが演じるのは、夏の日に再会した幼なじみ。帰省した彼女との時間のなかで、胸の奥に眠っていた淡い想いが少しずつ蘇っていく――。夏の日差しの下での自然体な姿や、スイカを頬張る無邪気な笑顔、大人びたまなざしまで、多彩な表情を見せる彼女の姿からは、まるで一緒に夏を過ごしているような臨場感が溢れます。ノスタルジックな感情がかき立てられる、初恋の人との“ひと夏”の物語です。



今井さんは『FLASH』にも再登場。先日同誌で披露したグラビアが大きな反響を呼び、今回は最新デジタル写真集から厳選カットを掲載しています。圧倒的に清楚な彼女が見せる、澄ました表情や屈託のない笑顔が見どころです。インタビューでは、大学卒業後、アパレル企業に就職しながらも気象予報士を志した転機などについて語っています。



いまいさくら 26歳 1999年3月30日生まれ 埼玉県出身 T160 趣味：星を眺めること、羊を愛でること 特技：乳搾り 2022年8月、気象予報士試験に合格。同年12月にウェザーマップ所属となる。2023年10月からは情報番組『グッド！ モーニング』（テレビ朝日系）のお天気キャスターとして出演。最新情報は公式X（@imaisakura_）、公式Instagram（@imaisakura_）