乃木坂46を卒業後、女優、タレントとして活動している相楽伊織さんのFLASHデジタル写真集『相楽伊織 交わる体温』『相楽伊織 君がいるから僕がいる』がリリースされました。



【写真】純白のレースランジェリー姿の相楽伊織さん

『相楽伊織 交わる体温』では、相楽さんの艶やかな大人の魅力にフォーカス。幻想的な光と構図で知られるポートレート特化のSasuTei氏が、彼女との“距離感”に迫る視点で撮影。柔らかな肌感や吐息が伝わるような親密なショットが並び、ベビードール姿、プロポーションのよさが光るワンピース水着に黒の変形水着ショットなどを通して、彼女の内に秘めた情熱と繊細さが交錯します。眺めるほどに体温まで感じるような没入感が広がる、大人のための全41カットです。



『相楽伊織 君がいるから僕がいる』では、女優が見せる、凛とした存在感と柔らかな女性らしさを表現。同じくSasuTei氏が撮り下ろし、静寂の中に潜む彼女の魅力を鮮やかに引き出しました。エキゾチックな柄ビキニからランジェリーまで、非日常とリアルが交錯する全43カット。ページをめくるたび、まるで別世界で相楽さんの向き合うような感覚に包まれます。



10月21日発売の『FLASH』では表紙、巻頭に登場。10ページにわたる巻頭グラビアは、純白のレースランジェリー姿でベッドに寝そべり、こちらに手を差し伸べるようカットが収録されています。アンニュイな表情から、表紙にもなった妖艶な姿まで様々な表情を収録。表紙カットは、背中が大胆に開いた黒のワンピース水着をまとい、浴槽でセクシーなポーズでカメラを見つめる相楽さん、その迫力ある美尻は圧巻です。インタビューでは今月末から始まる出演舞台についても語っています。撮影の様子は付録のDVDに収録されています。



【相楽伊織さんプロフィール】

さがらいおり 27歳 1997年11月26日生まれ埼玉県出身 2013年に乃木坂46の2期生としてデビューし、2018年まで活動。卒業後はグラビアのほか、女優やタレントとしても幅広く活動。1st写真集『浮遊夢』（集英社）が発売中。10月25日〜11月2日、東京・シアター風姿花伝にて舞台『半解凍』を公演予定（出演は11月1日まで）。最新情報は公式サイト（https://sagara-iori.jp/）、公式X(@1126iorisagara)、公式Instagram（@_iorisagara264_）にて