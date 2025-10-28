グルメも楽しめると思う「石川県の温泉地」ランキング！ 2位「山代温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
温泉旅は湯と眺望はもちろん、グルメも楽しみたいもの。その土地ならではの食材や郷土料理が堪能できれば、旅の満足度も高まります。
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う石川県の温泉地」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果】
加賀温泉郷の宿では、山海の幸を使った加賀料理や、山中漆器に盛り込んだ懐石料理が味わえます。また、加賀野菜を取り入れた名物の「加賀パフェ」はSNS映えもばっちりです。
回答者からは「旅館の料理がおいしそうだから」（20代女性／長野県）、「加賀の山海の幸を活かした本格的な加賀会席料理を楽しめるから」（40代女性／福井県）、「伝統的な加賀料理と海産物の両方が楽しめるから」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
自然豊かな環境で放牧されて育った牛から搾った、芳醇（ほうじゅん）な能登ミルクは絶品。源泉がある「湯元の広場」では、湯壺に生卵を入れて約12〜15分待つと温泉卵が楽しめます。
回答コメントでは「能登牛やのどぐろが味わえるからです」（50代男性／兵庫県）、「新鮮な魚介類を使った料理をいただくことができるから」（40代女性／愛媛県）、「写真で見て行きたくなった」（20代女性／群馬県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
2位：山代温泉／61票2位にランクインしたのは、開湯約1300年の歴史を誇る山代温泉。共同浴場である総湯が有名で、開放感のあるレトロな雰囲気が魅力です。
1位：和倉温泉／90票1位にランクインしたのは、開湯1200年の歴史を持つ和倉温泉です。能登半島地震により全旅館およびホテルが休館しましたが、現在は一部施設が営業を再開しています。
