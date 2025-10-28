500万円をネット銀行とゆうちょ銀行の定期預金に預けたら？受取利息は最大で3.6倍の差？【2025年10月】
「お金を大きく増やす」というよりも、安全に守りながら、確実に増やしたいという方に人気があるのが定期預金。せっかく預けるなら、少しでも利息が多いものを選びたいものですね。
今回は、身近な「ゆうちょ銀行」の定期貯金と、高金利が多い「ネット銀行」の定期預金で、どのくらい利息に差があるのかを比べてみました。
その際、預入期間によって金利の計算方法が異なります。もし預入期間が3年未満であれば「単利」となり、3年、4年、5年であれば「半年複利」で計算します。
▼仮にゆうちょ銀行の定期貯金に3年間預け入れした場合の利息は？
500万円を金利「年0.35％（半年複利）」の定期貯金に3年間預けた場合、どのくらいの利息がもらえるのでしょうか？
【金利：年0.35％（定期貯金）】
・税引前の利息：5万2730円
・差し引かれる税金（20.315％）：1万711円
・税引後の受取利息：4万2019円
※税率の内訳：所得税および復興特別所得税が15.315％、住民税が5％
＜参照＞ゆうちょ銀行
▼SBI新生銀行の定期預金に3年間預け入れした場合の利息は？
SBI新生銀行には、インターネット限定の「パワーダイレクト円定期預金」という商品があります。こちらには預入額が1口30万円以上からの「パワーダイレクト円定期預金30」と1口100万円以上からの「パワーダイレクト円定期預金100」の2種類があり、どちらも適用となる金利は同じ。預け入れ期間が3年であれば「年0.8％」です。
ここでは「パワーダイレクト円定期預金100」に、500万円を3年間預けた場合、どのくらいの利息がもらえるのか計算します。
【金利：年0.8％（パワーダイレクト円定期預金100）】
・税引前利息：12万円
・差し引かれる税金（20.315％）：2万4378円
・実際に受け取れる利息（税引後）：9万5622円
＜参照＞SBI新生銀行
▼SBJ銀行の「スーパー定期・大口定期」に3年間預け入れした場合の利息は？
SBJ銀行の「スーパー定期・大口定期」は1円以上、上限なしで預け入れることができ、預入期間ごとに適用金利が異なります。
現在、開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーンが行われており20カ月、3年、5年であれば通常よりもお得な金利となります。例えば、3年間500万円を預けた場合のキャンペーン金利は「年1.25％」。もし5年間であれば「年1.3％」になります。以下では参考までに、通常金利「年0.45％」とキャンペーン金利の受取利息を計算します。
【通常金利・年0.45％で3年間預けた場合】
・税引前利息：6万7500円
・差し引かれる税金（20.315％）：1万3712円
・実際に受け取れる利息（税引後）：5万3788円
【キャンペーン金利・年1.25％で3年間預けた場合】
・税引前利息：18万7500円
・差し引かれる税金（20.315％）：3万8090円
・実際に受け取れる利息（税引後）：14万9410円
同じ500万円・3年間の預け入れでも、キャンペーン金利であれば、実質の利息が通常金利よりも約2.8倍に増えます。
なお、「開業16周年記念円定期預金優遇キャンペーン」は、募集総額1500億円に達し次第受付終了となりますので、ご検討の方は早めに手続きしましょう。
＜参照＞SBJ銀行
利息計算については、イオン銀行の定期預金利息シミュレーションサイトを利用しました。
定期預金は、「お金を大きく増やす」というよりも、
・安全に守る
・リスクを取らず、少しでも確実に増やしたい
そんな方に向いている、安心感のある金融商品です。
だからこそ、金利が低い銀行にそのまま預けっぱなしにしていると、もらえるはずだった利息を逃してしまうことも。ちょっとした差でも、まとまった金額で預けると利息の違いは大きくなります。こまめに金利をチェックし、より金利の高い銀行に預け替えることも、賢いお金の守り方といえるでしょう。
ただし、定期預金は途中で解約すると「中途解約利率（期日前解約利率）」が適用され、当初の金利よりもずっと低い金利になってしまいます。預ける前に、「このお金は満期まで使わずに置いておけるか？」をしっかり確認しておくようにしましょう。
※金利は2025年10月13日時点
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
