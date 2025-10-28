「唇の形そっくり」格闘家の美人妻、“久しぶりの夫婦再会”ショットに反響！ 「お似合いの2人だぁ」
タレントの川村那月さんは10月27日、自身のInstagramを更新。夫とのツーショットを公開しました。
【写真】川村那月＆夫・堀口恭司
コメントでは「家族みんなで応援しています」「お二人、ホント素敵」「なんと素晴らしき…いつも応援してます！！」「なっちゃん！素敵です！旦那さんになってもキヨジの1番のファン」「可愛い」「唇の形そっくりでお二人ともかわいすぎます」「お似合いの2人だぁ 羨ましい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】川村那月＆夫・堀口恭司
「なんと素晴らしき…」川村さんは「久しぶりの夫婦再会」とつづり、1枚の写真を投稿。夫で格闘家の堀口恭司さんとのツーショットです。2人とも優しい笑顔を見せており、ほほ笑ましいです。「毎日ハードな練習をこなす彼は、絶対に弱音を吐かず、そしていつも自分の目標に向かって真っ直ぐ」「毎日心から尊敬しています」などと語りました。
「日本で久々の夫婦再会でした」6月27日にも「日本で久々の夫婦再会でした」とつづり、堀口さんとのツーショットを投稿していた川村さん。3枚目の写真では、腕を組んで身を寄せ合った姿も見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)