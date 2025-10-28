ATEEZ公式キャラクター“MIGHTEEZ”初のポップアップ開催へ！ ノベルティ「フォトカード」も用意
ボーイズグループATEEZの公式コラボキャラクター“MIGHTEEZ（マイティーズ）”のポップアップ「Press，Start！ Enter the MIGHTEEZ World POP−UP」が、11月7日（金）〜11月24日（月・祝日）の期間、東京・渋谷にある「LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA」2階で開催される。
【写真】ライブに持って行きたい！ キュートな展開グッズ一覧
■推し活にぴったりなグッズ
今回開催される「Press，Start！ Enter the MIGHTEEZ World POP−UP」は、“ゲーム”をテーマに、フォトスポットや無料のレシート写真機を設置した会場で、グッズ販売を行う期間限定のポップアップショップ。
会場には、「ぬいぐるみ」をはじめ、「フォトカードホルダー」や「ライトスティックケープ」、「Tシャツ」、「マルチポーチ」など、推し活にぴったりなかわいいアイテムが並ぶ。
また、数量限定のノベルティも用意。ポップアップショップでグッズを5500円以上（税込）購入した人には、「フォトカード」全8種類の中からランダムで1枚プレゼントされる。
なお、11月7日（金）は事前予約制。1人1会計につき、各商品は2点まで、ランダムトレーディングカードは8点まで購入できる。
さらに、同日より全国「HMV」5店舗でポップアップが開催されるほか、「LINE FRIENDS SQUARE」オンラインストアや「梅田ロフト」内「K−POP SQUARE by LINE FRNEDS」でも同グッズが順次発売される。
