TDR、お正月イベントの詳細発表！ 「イッツ・ア・スモールワールド」にはマーベルキャラが再登場
東京ディズニーリゾートは、2026年1月1日（木）〜1月12日（月）の期間、お正月のスペシャルイベントを開催する。
【写真】着物姿のミッキーマウスたちがかわいい！ スペシャルグッズ詳細
■園内がお正月ムード一色に
本イベントでは、和服姿におめかししたミッキーマウスたちディズニーの仲間たちが、新年の訪れをお祝いする。 東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、華やかな音楽とともにゲストへ新年のあいさつをする「ニューイヤーズ・グリーティング」が1日2回実施される。
また、パークのエントランスでは、2026年の干支の“午（うま）”にちなんで、ディズニー短編映画『ミッキーの大演奏会』に登場するホーレス・ホースカラーが描かれた門松のデコレーションが施されるほか、夜には “新しい夢をもって進もう！”というメッセージとともに、パークの夜空を祝祭感あふれる花火が彩る「ニューデイ、ニュードリームス」の公演を予定している。
■スペシャルグッズ＆メニューを先行販売
両パークでは、スペシャルイベントの開催に先駆けて、お正月らしいスペシャルグッズやメニューを販売。グッズは、11月17日（月）から2026年の干支の“午（うま）”をテーマにしたディズニーの仲間たちの「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみバッジ」が、12月1日（月）からディズニーの仲間たちをイメージした色とりどりの“だるま”がデザインされたお椀やお箸などが並ぶ。
一方のスペシャルメニューは、12月26日（金）から寒い時期に温まることのできる「おでん」を提供。加えて2026年1月1日（木）から1月5日（月）の期間限定で、東京ディズニーランドの「れすとらん北齋」と東京ディズニーシーの「レストラン櫻」では「雑煮椀」の展開も予定している。
そのほか、ディズニーホテルでは豪華なスペシャルメニューが提供されるほか、ディズニーリゾートラインでは餅つきを楽しんでいる和装姿のミッキーマウスやミニーマウスなどがデザインされたフリーきっぷが販売される。
■「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」が再び！
さらに、アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」では、12月27日（土）より再び期間限定でマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を実施。凧に乗って舞ったり地球でさまざまな国や地域をめぐったりとバケーションを楽しむグルートに会うことができる。
