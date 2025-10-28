°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â »³¾åÈï¹ð¤ÎºÛÈ½»Ï¤Þ¤ë
2022Ç¯7·î¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬½Æ·â¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÎÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤ÇÁªµó¤Î±þ±ç±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ò¼êÀ½¤Î½Æ¤Ç·â¤Á¡¢»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¤Ï32ÀÊ¤ÎËµÄ°ÀÊ¤ËÂÐ¤·700¿Í°Ê¾å¤¬Îó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¸øÈ½¤Ç»³¾åÈï¹ð¤Ï¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÄíÊø²õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¡¢²¼´Ø»Ô¤Ç¤âºÛÈ½¤Ë´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖÅÜ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹Áá¤¯È½·è¡¢¡ÊºÛÈ½¤Ë¡Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿§¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬»ä¤Ïµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÊÃËÀ¡Ë
¡ÖÄË¤Þ¤·¤¤¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¹ñ¤ÎÁíÍý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ê½÷À¡Ë
¡ÖÇØ·Ê¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ²¿¤ò¿®¤¸¤ÆÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¡ÊºÛÈ½¤Ç¡ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×
È½·è¤ÏÍèÇ¯1·î21Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£