·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö♡¡×¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë±Ç²è¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×(2026Ç¯1·î23Æü¸ø³«)¤Î¥Á¡¼¥à¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÁÒÍªµ®Ž¤´ÆÆÄ¤Î¿¼ÅÄ¹¸»Ê ¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¤Î»°Ã«¿ÂÀÏ¯¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÊÂ¤Ö4¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¶»¸µ¤¬¥ì¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ãÇò¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ÄÎÞ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢Çò¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÄ¶åºÎï♡¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤â½½È¬ÈÖ¤Î½ãÇò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶»¸µ&¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬ÂçÃÀ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¢Èþ¤·¤¯¤Æ¤¦¤Ã¤È¤ê¤Ç¤¹♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£