ºÒ³²»þ¤Î¿æ¤½Ð¤·¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤É¥Ù¥ó¥Á¡×´óÂ£¡¡·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô
ºÒ³²»þ¤Ë¿æ¤½Ð¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤Þ¤É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥Ù¥ó¥Á¤¬·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤ËÂ£¤é¤ì¡¢¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶»Ô¤ÎÉßÅç¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºÂ¤ëÈÄ¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È¤«¤Þ¤É¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£Á°¶¶ËÌ¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ï²ñ°÷¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤ò»È¤Ã¤ÆËèÇ¯¡¢»ÔÆâ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤È¤·¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤É¥Ù¥ó¥Á¡×¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²£¸Æü¤Ï´óÂ£¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°¶¶ËÌ¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¤Î×¢»³¸çÉû²ñÄ¹¤«¤éÁ°¶¶»Ô¤ÎºÙÃ«Àº°ìÉû»ÔÄ¹¤ËÌÜÏ¿¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉßÅç¸ø±à¤ÏºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºÙÃ«Éû»ÔÄ¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê´óÉÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ï£²¸Ä¤Î¤«¤Þ¤É¤¬Ï¢·ë¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Ç£´¸Ä»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¿æ¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£