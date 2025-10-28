£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

µîÇ¯11·î¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¹â¹»¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¿¬¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆË½¹Ô¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶µ°÷¤ÎÃË¤Ë»³¸ýÃÏºÛ´ä¹ñ»ÙÉô¤Ï¤­¤ç¤¦È³¶â10Ëü±ß¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï´ä¹ñ»Ô¤Î¶µ°÷¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£

È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÈï¹ð¤ÏµîÇ¯11·î¶µÆ¬¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿´ä¹ñ»ÔÆâ¤Î¸©Î©¹â¹»¤Î¹»¼ËÆâ¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¿¬¤òÉþ¤Î¾å¤«¤éÎ¾¼ê¤Ç¿¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Èï¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡Ö¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç»³¸ýÃÏºÛ´ä¹ñ»ÙÉô¤Îº´ÌîÅì¸ãºÛÈ½´±¤Ï¡ÖÎ¾¼ê¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¤ª¿¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¯·Á¤Ç¡¢²¼¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èï³²¼Ô¤ÈÌÜ·â¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¸Î°Õ¤ËÈï³²¼Ô¤Î¿¬¤ò¿¨¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¡£

»ØÆ³¶µ°é¤ËÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¸·¤·¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÈ³¶â10Ëü±ß¤ÎÍ­ºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸¡»¡Â¦¤Îµá·º¤ÏÈ³¶â10Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£

Èï¹ð¤Ï¤³¤È¤·3·î¤«¤éµ¯ÁÊµÙ¿¦Ãæ¤Ç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤òÀººº¤·¡¢Èï¹ð¤¬¹µÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò´Þ¤á¤Æ½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£