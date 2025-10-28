2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÉÂµ¤È¯¾É¡ÄÂç²Ï½Ð±éÇÐÍ¥¤ÈºÆº§¤Î46ºÐ½÷Í¥à»ØÎØ¥¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ
¡¡13ºÐ¤Î»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä¡£2ÅÙ¤ÎÎ¥º§¤È3ÅÙ¤Î·ëº§¤ò·Ð¤¿46ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¶âÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢»ØÎØ¤Ê¤É¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï±üºÚ·Ã¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¡¢¥»¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦46ºÐ¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê±üºÚ·Ã¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±üºÚ¤Ï2004Ç¯¤ËIT´ØÏ¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢05Ç¯¤ËÎ¥º§¡£09Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢11Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢15Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£16Ç¯¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼Î»¤È·ëº§¤·¤¿¡£¡¡23Ç¯¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤¬ÊÄº¿Åª¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸µ¡¹¶ËÅÙ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬°ú¤¤¬¤Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ò¾ïÀÇòÈÃ¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£