4人が並ぶと壁画に飾られた家族の肖像画のよう…

女優の小柳ルミ子(73)=福岡市出身=が倏下夫瓩鮠亟蕕妊汽檗璽函帖９覯擇垢る牴搬沖瓩集合した投稿に反響が寄せられている。

草磲剛主演のドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」(関西テレビ)の公式インスタグラムに登場した小柳。夫役の村上弘明(68)、長男役の要潤(44)、長女役の月城かなと(34)と共に自己紹介する動画が公開された。

御厨ホールディングス社長の御厨剛太郎(村上)が率先して、御厨家がアニバーサリーに必ず食べる家族の味として「カニ料理」を挙げ、息子たちに話を振ると戸惑いの雰囲気が…。空気を察知した御厨富美子(小柳)が「そのおかげで手足が長い(カニのように)」と笑顔でサポートすると家族の雰囲気が笑いで一変した。

この投稿に「華麗なる一族すぎます！！」「画面越しでも圧倒的オーラだし本当に家族っぽいからすごいです！！！」「一人一人もすごいけど揃うとより一層華やか〜〜」「輝きがすごい！家族として説得力ありすぎの並びでございます」「みなさん美形で似ていらっしゃるからリアル家族に見える！」などの声が上がった。