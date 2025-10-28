¹Ã»Ò±à¤É¤è¤á¤¯¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÂçÈôµå¡¡ÀË¤·¤¯¤â¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ëºå¿ÀºÍÌÚ¹À¿Í¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬ÂçÈôµå¤òÊü¤Á¡¢µå¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£1»à¤È¤Ê¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤Ï±¦ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ºå¿ÀºÍÌÚ¹À¿Í¤Î2µåÌÜ¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀþ¿¼¤¯¤ØÈô¤Ó¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤â¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£ºÍÌÚ¤â¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¤½¤Î¸å»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
