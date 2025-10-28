µ®ÉÐ¼Ö¥»¥ó¥Á¥å¥êー1Âæ¤¬¹¹¿·»þ´ü¤Ë¡ÄÂ¼²¬ÃÎ»ö¡ÖÃ±½ã¤Ë±äÄ¹¡¦¹¹¿·¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
Â¼²¬ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©¤¬µ®ÉÐ¼Ö¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¸©µÄ²ñ¤Î¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹âµé¼Ö¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤Î1Âæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¼Ö¼ï¤Ç¤Î¹¹¿·¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¹ÄÂ²¤Ê¤É¤òÁ÷·Þ¤¹¤ëµ®ÉÐ¼Ö¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥Á¥å¥êー2Âæ¤òÊÝÍ¤·¡¢µ®ÉÐ¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ï¸©µÄ²ñ¤ËÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á2013Ç¯ÅÙ¤Ë1260Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÉûµÄÄ¹¤Î¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë1Âæ¤Ï¡¢Ç¯¿ô¤äÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ê¤É¤Ç¹¹¿·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ð½à¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅöÁ³¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤Ë±äÄ¹¡¦¹¹¿·¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Â¼²¬ÃÎ»ö¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÃ´Åö²Ý¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ±¤¸¼Ö¼ï¤Ç¤Î¹¹¿·¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©¤¬2020Ç¯ÅÙ¤Ë2090Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢µÄÄ¹¤Î¸øÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î1Âæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½»Ì±¤¬¡Ö°ãË¡¤Ê»Ù½Ð¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢¸©Â¦¤Î¾¡ÁÊ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2020Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤¬µ®ÉÐ¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2Âæ¹ç¤ï¤»¤Æ17Æü´Ö¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£