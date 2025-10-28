頑固で攻撃に全振り？ セルティックOBがポステコグルー復帰に反対「スコットランドでは素晴らしかったが…ボコボコにされた」
アンジェ・ポステコグルーの復帰はあるのか。
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックが現地10月27日、ブレンダン・ロジャーズ監督が辞任を申し出たことを発表した。後任については手続きが進行中で、その間は元セルティック監督のマーティン・オニールと、元セルティック選手のショーン・マロニーがトップチームに関する事項を担当するという。
母国オーストラリアの代表チームや横浜F・マリノスを経て、2021年から2023年までセルティックを率いたポステコグルーは、新監督の有力候補だ。かつて数々のタイトルをもたらした上、見る者を魅了する攻撃的サッカーを信条としており、復帰待望論が高まっている。
一方で、ハイリスクなスタイルを危惧する声も。トッテナム１年目の一昨季は、プレミアリーグ５位に導いたものの、２年目はまさかの17位に低迷。同年限りで解任されると、今季の開幕直後に就任したノッティンガム・フォレストでも成績が振るわず、わずか８試合でクビになった。
セルティックのレジェンドOBフランク・マカベニー氏は反対派の１人だ。英紙『Daily Mail』によれば、65歳の元スコットランド代表FWはその理由をこう伝えた。
「彼の攻撃的なサッカーのスタイルは好きだ。だけど時には守備も必要だ。スコットランドでは素晴らしかったが、突然ヨーロッパのチームと対戦した途端、ボコボコにされた。相手が攻撃する度に得点されそうに見えたにもかかわらず、彼は戦術を変えようとしなかった」
「信念を貫く」とも言えるし、「頑固」とも言える。ポステコグルーは、良くも悪くも注目を集める存在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
