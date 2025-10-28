¾®³ØÀ¸»àË´»ö¸Î¸½¾ì¤Ç·Ù»¡¤È½»Ì±¤é¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¶¨µÄ =ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô
10·î5Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¡¢·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢28Æü¡¢·Ù»¡¤ÈÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤¬¸½¾ì¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·Ù»¡¤ÈÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤¬¸½¾ì¿ÇÃÇ¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò
¡ÖÌÛ¤È¤¦¡×
10·î5Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¶ê¿ÜÈþ¸µÏÂÅÄ¤Î¹ñÆ»135¹æ¤Ç¡¢58ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤Î¸½¾ì¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤äÃÏ¸µ¼«¼£²ñ¤Ê¤É¤«¤éÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Èá»´¤Ê»ö¸Î¤òÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¼Ô¡ä¡ÖÈñÍÑ¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Í¤ÎÌ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ã»²²Ã¼Ô¡ä¡Ö²£ÃÇÃí°Õ¤ÎÉ½¼¨¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥É¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¡ã°ËÅì·Ù»¡½ð ÎëÌÚËþ¸òÄÌ²ÝÄ¹¡ä¡Ö¿ôÉÃ¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨»ö¤È¤«¤ï¤¸«¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¼Ö¤Ï1ÉÃ¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Å´¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¿È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
28Æü¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤äÂ®ÅÙÉ½¼¨¤ÎÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Ää»ßÀþ¤Î°ÌÃÖ¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£