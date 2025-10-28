¡Ú11·î¤Î¥à¡¼¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Û11·î5Æü¤Ï²´µíºÂ¤ÎËþ·î¡¢·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËèÆü¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹
¡½¡½Ìë¤´¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë·î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀøºß°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ê·îÎð¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤Î¥ê¥º¥à¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê1¥«·î¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£11·î¤Î¥à¡¼¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
¡¡11·î¤ÎËþ·î¤Î¤³¤È¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÏHunter¡Æs Moon¡Ê¼íÎÄ·î¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤í¤½¤í½éÀã¤ÎÊØ¤ê¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëº¢¤Ç¤¹¡£
¡¡±«¤äÀã¤Ê¤É¿åµ¤¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·î¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ç¤ÏÀã¤Î½÷¿À¤Ï¥¥ª¥Í¡£¥Æ¥Ã¥µ¥ê¥¢¤Î²¦½÷¤Ç¤¹¡£¥¥ª¥Í¤Ï¥Ø¥ë¥á¥¹¤È¥¢¥Ý¥í¥ó¤òÉã¿Æ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁÐ»Ò¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·î¤Î½÷¿À¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¤Û¤¦¤¬Èþ¤·¤¤¤È¥¢¥Ý¥í¥ó¤Ë¤¤¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤ÏÅÜ¤ê¡¢¥¥ª¥Í¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ý¥í¥ó¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¥¥ª¥Í¤òÂë¤ËÊÑ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥á¥½¥Ã¥É¤ÏËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨·îÎð¤È¤Ï¡©
¡¡¿··î¤ÎÆü¤ò0¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·î¤¬²¿ÆüÌÜ¤Î·î¤«¤¢¤é¤ï¤¹Æü¿ô¤Î¤³¤È¡£·î¤Î¼þ´ü¤ÏÌó29.8Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢·îÎð¤Ï0¡Á29¤È¤Ê¤ë¡£
¢£11·î1Æü¡Á10Æü
1Æü¡Ê·îÎð10.6¡Ë¡Ä¡ÄÃå¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤Éþ¤òÃå¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2Æü¡Ê·îÎð11.6¡Ë¡Ä¡Ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤è¤ê¿©Êª¤«¤é±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹¥¤·ù¤¤¤ÏNG¡£
3Æü¡Ê·îÎð12.6¡Ë¡Ä¡ÄÌ´¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£
4Æü¡Ê·îÎð13.6¡Ë¡Ä¡Ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡ª
5Æü¡Ê·îÎð14.6¡¦Ëþ·î¡Ë¡Ä¡Ä¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡£¤ªÇ¤¤»¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡£
6Æü¡Ê·îÎð15.6¡Ë¡Ä¡ÄÆâÌÌ¤òËá¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï°¤·¤½¬´·¤ò¤ä¤á¤Æ¡£
7Æü¡Ê·îÎð16.6¡Ë¡Ä¡Ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¹ØÆþ¤Ë¥Ä¥¡£¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤éÂ¨¹ØÆþ¡ª
8Æü¡Ê·îÎð17.6¡Ë¡Ä¡Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Äê´üÅª¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡£
9Æü¡Ê·îÎð18.6¡Ë¡Ä¡Ä¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ê¤½¤¦¡£Å°ÄìÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤È¡¢¸å¤Ï¾å¤¬¤ë¤Î¤ß¡£
10Æü¡Ê·îÎð19.6¡Ë¡Ä¡ÄÂ¿Æ°Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤ÇÍÉ¤ì¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡£
"2025Ç¯¤Î½½»°Ìë¤Ï11·î2Æü¡£½½ÆüÌë¤ÏµìÎñ¤Î10·î10Æü¡£2025Ç¯¤Ï11·î29Æü¤Ç¤¹¡£½½¸ÞÌë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½½»°Ìë¤È½½Ìë¤Ë¤â¤ª·î¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½½¸ÞÌë¤Ï¤ªÃÄ»Ò½½¸Þ¸Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢½½»°Ìë¤Ï½½»°¸Ä¤À¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°Æü¤È¤âÀ²¤ì¤Æ¥Ä¥¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È¤«¡£¤¼¤Ò·î¤ò°¦¤Ç¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£"
¡Ê¾®Àôçýè½²Ö¡Ë¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿shutterstock
