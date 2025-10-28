葵わかな＆神尾楓珠の日10ドラマ『すべ恋』第3話にして衝撃展開「えぐいなあーーーーー!!」「辛い辛い辛い」【ネタバレ】
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第3話が26日に放送され、劇的な展開となった。TVerで見逃し配信されている。
【写真】『すべ恋』本格的に登場した白洲迅＆市川由衣
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学で遠距離になり、やがてすれ違うように。第1話にして破局のスピード展開となり、真央から別れを切り出された由宇は、涙を流した。第2話では、由宇と真央が別れてから3年。関西にいた由宇が、東京の広報部に異動になり、フリーのイラストレーターになった真央と再会、友人関係となった。
そして第3話を前に、公式SNSでは「2人の恋は運命ではなかったのか。3年前、彼が突然別れを告げた理由が明らかになった時、あなたはきっと涙する」と予告され、注目が集まっていた。
※以下ネタバレ注意
由宇と真央が突然の別れを迎えた3年前、2人の知らない場所で、野北駿太郎（白洲）と宮内郁子（市川）が出会っていた。周りと調和し何事にも執着しない野北と、人目を気にせず自分を貫く郁子の生き方は、正反対だったが、職場での不思議な出会いから意気投合。それなりの恋愛しかしてこなかった野北は、郁子の自由さに心を奪われ、運命を感じた。
一方で、野北にとって郁子は“出会えてよかった”と“出会わなければよかった”を同時に思う唯一の存在になっていった。自分の好意に気づいていながらも、付かず離れずの距離を保ち、ふらりと現れては約束もなくまたどこかへ行ってしまう郁子との恋を、1秒でも早く終わらせたいと思う野北。だが、いざ郁子が目の前に現れると、拒むことができなかった。
そして野北が由宇の同僚となったことで、由宇・真央と野北・郁子がつながった。野北は、由宇と真央の関係を勘づいている。
ある日、プロジェクトメンバーの飲み会が開かれ、由宇、真央、野北がそろった。帰り道では、由宇と真央が2人きりに。酔っ払った真央は、由宇にキス。由宇が「元カノとか雑に扱うタイプ？」と言うと、真央は「本当にそう思うの？」と聞き返した。由宇が「じゃあどう思えばいいの？」とさらに聞いたが、真央は答えなかった。
その翌日、由宇は野北とラーメン屋で出会う。誕生日が同日の2人は気が合い、次の恋に進もうとしている。野北は「羽沢といる自分なら好きになれる気がする」「これから俺のことを恋愛対象として見てよ」と告白した。
さらに、そこから急展開。真央の妹・大崎莉津（本田）が病院にいると、理学療法士で真央の親友・西颯（藤原）と偶然出会った。そして検査を受ける真央の姿。莉津は、兄・真央のために病院にいたのだった。「大腸がん」「ステージ2」などと描写されると、次回予告では「誰にも話さないでほしいんだ」と語る真央が映った。
この流れに、SNSは騒然。「そういうことだったの」「何かがあるんやろうなとは思ってたけど、まさか大腸がんやとは…！」「えぐいなあーーーーー!!」「やばい辛い辛い辛い」「今日の終わり衝撃すぎる」と声が飛び交った。
