ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿ÍÌò¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Ìò¡¡ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤Ë¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤òÁ°¤Ë¡Ö»£±Æ¤ÏºòÇ¯¤Î11¡¢12·îº¢¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯¼å»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢³§¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤¤ç¤¦¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤ÁÈ¾Ê¬¶ÛÄ¥È¾Ê¬¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡À¸³è¤Ëµç¤·¤Æ¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Ìò¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÉ¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2¿Í¤¤¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î¶¦´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤ä¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡