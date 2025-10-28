ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é»ý¤Ä¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÇ®¾§¡×¡¡²Î¤Ï¡Ö¶ì¼ê¡×¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î¡ÈÃ´Åö¡É¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡¢11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¸³è¤Ëµç¤·¤Æ¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼Ìò¡£2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¤È¤·¤¿¤é¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÇ®¾§¡×¤È¸ì¤ê¡Ö²Î¤¬¤È¤Æ¤â¶ì¼ê¡£¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¥¿¥ó¥Ð¥ê¥óÃ´Åö¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÉ×¤â²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¶¦±é¤Î¡Ë¤µ¤Ã¤¯¤ó¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡Ë¤â¤Ö¡¼¤ä¤ó¡Ê½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ë¤â¡Ê²»³Ú¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ò¤ï¡¼¤Ã¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤Ç¤â¥Þ¥¸¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢½ÂÃ«¤â¡ÖÄ¶µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä³Ú¤·¤µ¤òÏÃ¤·¤¿¡£