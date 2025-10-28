◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×-5ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ポストシーズンで大谷翔平選手が4打席連続申告敬遠となりました。

大谷翔平選手は3回にソロホームランを記録すると、7回にも2本目のホームランで同点に追いつく活躍で4打数4安打と脅威の成績をたたき出します。すると9回以降、大谷選手が打席に入るとすぐさまブルージェイズのシュナイダー監督は敬遠を申告。1つのプレーが試合を決する中で勢いのある大谷選手との勝負を避けました。

今ポストシーズンでアウト数や走者関係なしで申告敬遠されたのがもう一人。ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手です。同じくブルージェイズとの地区シリーズ第3戦、3点ビハインドの4回、ジャッジ選手は直球を振り抜くと、打球はレフトスタンドのポールに直撃。その瞬間本拠地は揺れ、3ランホームランで同点に追いつきました。チームは息を吹き返したように5回6回にも得点を追加します。流れを変えた一発を放ったジャッジ選手は第4打席、1アウト走者なしの場面で申告敬遠と、あまり見られない策を講じられました。

さらに翌日の第4戦でも6回1アウト走者なしの場面で再び申告敬遠と勢いをつける強打者との対戦が避けられました。

最終的にジャッジ選手はポストシーズンで7試合に出場し、26打数13安打で打率5割、1本塁打、7打点と驚異の数字をたたき出しました。

大谷選手も現在13試合に出場し、打率.283、本塁打は全体トップの8本を決めています。