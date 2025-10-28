¡Ö»×¤¤¤äÌ¥ÎÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¿åËó¤Î¹â¹»À¸2¿Í¡í¾òÌóÄù·ë¹ñ²ñµÄ¡í½ÐÀÊ¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Ø
¿å¶ä¤Îµ¬À©¶¯²½¤òÄê¤á¤¿¡Ö¿å¶ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¿åËó¾òÌó¡×¤ÎÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤¬11·î¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ë¸©Î©¿åËó¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿å¶ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¿åËó¾òÌó¡×¤Ï2013Ç¯¤Ë·§ËÜ»Ô¤È¿åËó»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¡¢4Ç¯¸å¤ËÈ¯¸ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄùÌó¹ñ¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¡¦COP6¤¬2Ç¯¤´¤È¤Ë³«¤«¤ì¡¢¤³¤È¤·¤Ï11·î3Æü¤«¤é¥¹¥¤¥¹¤Î¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñµÄ¤Ë¸©Î©¿åËó¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ2¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¿å¶äÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿åËó¹â¹»2Ç¯¡¦´äºåË¾±û¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤³¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤«¤é¿åËó»ÔÌ±¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿åËó¤Î»×¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¢£¿åËó¹â¹»1Ç¯¡¦ËÜ»³ÅµÈþ¤µ¤ó
¡ÖÀ¤³¦¤«¤é¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤À¤Ã¤¿¤êµ»½Ñ¤ò¼õ¤±¼è¤êÁ´¹ñÁ´À¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Õ¤¿¤ê¤Ï10·î31Æü¤Ë¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£